L'ex rossonero Honda riparte dall'Azerbaigian: accettata l'offerta del Neftchi Baku

Keisuke Honda riparte dall'Azerbaigian. A poche settimane di distanza dall'annuncio della Portimoense, l'ex giocatore del Milan potrebbe firmare per il Botafogo. La trattativa con i portoghesi non è andata in porto per difficoltà burocratiche con la Lega Portoghese, da qui la scelta di accettare l'offerta del Netchi Baku. Questa formazione è l'undicesima in carriera per l'ex rossonero.