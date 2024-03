La Corte Suprema brasiliana conferma la pena di 9 anni di carcere per Robinho

Nei giorni scorsi, dopo esser stato condannato in Italia per stupro di gruppo, anche il Brasile ha confermato la pena per Robinho. L'ex attaccante di Real Madrid e Milan e cinque suoi connazionali avrebbero fatto bere la loro vittima (una giovane ragazza albanese incontrata a una festa di compleanno) "al punto da lasciarla priva di sensi e incapace di difendersi" e poi avrebbero avuto più volte rapporti sessuali con lei. I fatti risalgono al 2013, quando Robinho vestiva la maglia del Milan.

Dopo la conferma della condanna anche in Brasile, l'ex calciatore aveva richiesto la sospensione della pena. I suoi legali si erano rivolti alla Corte Suprema brasiliana, ma non è riuscita a ottenere nessuna sospensione, quantomeno sconti. L'ex nazionale brasiliano dovrà quindi scontare immediatamente la sua pena di 9 anni di carcere per stupro. "Respingo la richiesta di misure cautelari e si mantiene l'ordine di detenzione affinché possa iniziare a scontare la pena", ha dichiarato il giudice Luiz Fux nella sua sentenza. Il fermo sarà immediato.