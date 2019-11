La Fox sospende Van Basten per una settimana dopo la frase nazista

La battuta infelice pronunciata negli studi di Fox Sports al termine della sfida tra Ajax ed Heracles è costata a Marco van Basten... un cartellino rosso. L'emittente, infatti, ha annunciato di aver sospeso l'ex calciatore del Milan per una settimana del programma De Eretribune, al quale partecipa nelle vesti di analista, a causa della frase nazista (Sieg Heil) che si è lasciato scappare nel fuori onda. La Fox, inoltre, ha annunciato che donerà all'Institute of Wars, Holocaust and Genocide Studies, che ha sede ad Amsterdam, l'importo economico che normalmente dovrebbe essere corrisposto all'olandese per la sua ospitata. "Quello che è successo è stato stupido e inappropriato, e Fox Sports prende le distanze dalle parole di Van Basten": questa la dichiarazione del canale, che ha annunciato di non avere alcuna intenzione di licenziare la stella olandese.