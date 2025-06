La Lazio monitora l'ex Milan Simic per la difesa. La sua valutazione supera i 10 milioni

Nonostante si tratti di un ritorno, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe portare una ventatà di novità dalle parti di Formello. Sono infatti tante le cose che cambieranno, a partire dai calciatori, visto che alcuni andranno via in questo calciomercato mentre altri arriveranno per rinforzare la rosa biancoceleste.

Quest'ultimo potrebbe essere il caso di Jan Carlo Simic, difensore classe 2003 dell'Anderlecht ex Milan. Il giovane centrale serbo piace tanto a Maurizio Sarri, che avrebbe ordinato alla sua dirigenza di continuare a monitorarlo per capire se c'è la possibilità di riaccoglierlo in Italia, con la società belga che valuta il difensore oltre i 10 milioni di euro.