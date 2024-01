La querelle Milan-Rivera non è ancora finita: "Andrò alla Corte di Giustizia Europea"

Nei giorni scorsi Gianni Rivera ha perso la sua causa contro il Milan: i suoi cimeli rimarranno in esposizione al museo di San Siro con la Cassazione che ha così deciso dopo che l'ex Golden Boy aveva rivendicato il possesso.

Secondo Rivera in alcune sale del museo sarebbero esposti a pagamento dei cimeli attribuiti a lui, ma non veri, e anche altri oggetti esibiti senza il suo permesso. La Gazzetta dello Sport ripercorre la vicenda, spiegando come in primo grado avesse vinto proprio Rivera, col Milan condannato ad una multa da 200mila euro. Un verdetto che però è stato appunto ribaltato dalla Cassazione.

Ora il diretto interessato porterà il club di fronte alla Corte di Giustizia Europea, come anticipato da lui stesso al Tg1: "Denuncerò il Milan alla corte Europea perché in Italia non sono stati riconosciuti i miei diritti", le sue parole.