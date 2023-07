La richiesta di tre milioni del Vicenza per Desplanches non spaventa il Palermo: c'è l'offerta

MilanNews.it

Il Palermo, per il ruolo di vice Pigliacelli, punterà con tutta probabilità su un giovane interessante. E il profilo in cima al taccuino dei rosanero è quello del classe 2003 Sebastiano Desplanches, ex Milan, uno dei protagonisti dell’Italia ai Mondiali Under 20. La richiesta iniziale (3 milioni) da parte del Vicenza, club proprietario del cartellino, non ha frenato il Palermo che ha messo sul piatto 2 milioni più bonus e che, anche in virtù del gradimento del giocatore, sembra avere superato le dirette concorrenti creando i presupposti per un epilogo positivo dell’operazione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.