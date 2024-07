La Roma ha effettuato un sondaggio per Brahim Diaz

Secondo quanto riferito da FootMercato, la Roma ha effettuato un sondaggio per Brahim Diaz, trequartista classe '99 del Real Madrid. Oltre ai giallorossi, anche il Tottenham si è informato per l'ex Milan, ma entrambi i club hanno ricevuto un secco no da parte del Real. I Blancos, infatti, non vogliono cedere il proprio giocatore e credono molto nelle sue qualità. Lo stesso Brahim Diaz vorrebbe restare al Real, nonostante con gli arrivi di Mbappé e Endrick sia destinato ad avere probabilmente meno spazio.

I numeri di Brahim Diaz

Nella stagione appena conclusa Brahim Diaz ha segnato 12 gol e servito 9 assist in 44 partite, risultando spesso decisivo anche a gara in corso. Il trequartista classe '99 ha giocato per tre anni in Italia con la maglia del Milan. Con i rossoneri ha totalizzato 124 presenze ufficiali, 18 reti e 15 assist. Con il Diavolo Brahim ha anche vinto lo Scudetto del 2022.