Laurea ad Honorem ad Ancelotti, i complimenti del Milan: "Congratulazioni Dottore!"

A Carlo Ancelotti, grande ex rossonero e attuale allenatore del Real Madrid, è stato conferito dall'Università di Parma il titolo di Dottore Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Sotto il post su Instagram per celebrare questo importante traguardo, l'ex Milan ha ricevuto anche i complimenti dal club di via Aldo Rossi: "Congratulazioni Dottore!".