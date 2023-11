Lazio, Lotito ha promesso il rinnovo all'ex Milan Romagnoli

La mancata convocazione in Nazionale non avrà fatto piacere ad Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, ma di certo è stata preziosa per Sarri e la Lazio: il tecnico ha infatti avuto modo di lavorare con la sua coppia di centrali titolari, tornata ad essere una certezza nelle ultime gare con 4 clean sheet in 6 partite.

Il ritorno di Romagnoli è stato vitale in questo e già oggi per Lotito l'approdo in biancoceleste dell'ex Milan è una scommessa vinta per Lotito, ma ora il difensore attende una ricompensa. La scadenza di contratto nel 2027 (ingaggio a circa 3 milioni) non rende Alessio una priorità nella fila dei prolungamenti, ma anche lui – scrive Il Messaggero – ha ricevuto una promessa dal presidente e quindi si aspetta che venga rispettata per evitare altri brontolii.