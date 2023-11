Lazio, Romagnoli: "Addio al Milan a zero? Non mi sono sentito abbandonato, ma avevo un accordo con loro e poi non si è deciso di continuare"

Alessio Romagnoli, ex difensore rossonero ora alla Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cittaceleste, nella quale ha parlato così del suo addio a zero dal Milan: "Come mai il Milan mi ha lasciato andare via a parametro zero? Non lo so, ma è una domanda che va fatta ai direttori dell’epoca e non a me. Non mi sono sentito abbandonato, ma avevo un accordo con loro e poi non si è deciso di continuare. Loro hanno fatto altre scelte, io ho fatto le mie ed è finita così, in modo molto sereno e pacifico.

Con il Milan ho passato sette anni, l’ho sempre detto: è un periodo della mia vita molto bello e che porterò sempre nel mio cuore. Potrò solo parlare bene del Milan".