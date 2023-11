Ligue 1, altra sconfitta per Gattuso: il Lens vince allo scadere

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sul fischio finale il Lens ha strappato la vittoria per 1-0 in casa contro l'Olympique Marsiglia (1-0) nella dodicesima giornata di Ligue 1 ed ha affossato le ambizioni di rimonta in classifica della squadra di Rino Gattuso. Poco ispirati dopo i loro impegni europei della settimana, i due club si dirigevano verso un pareggio senza emozioni prima che il difensore Jonathan Gradit realizzasse il gol vittoria per i padroni di casa sfruttando un corner di Angelo Fulgini al 90'. Il Lens con 16 punti risale dalla 10ma al 6/a posizione.

L'Olympique resta a 13 punti, al decino posto, ma con una partita da recuperate contro l'Olympique Lione di Fabio Grosso. Gattuso ha guadagnato quattro punti in campionato dal suo arrivo sulla panchina del club marsigliese, subendo la sua terza sconfitta. (ANSA).