Lo Shenzhen di Donadoni retrocede

Neanche l’arrivo di Roberto Donadoni è servito allo Shenzhen per evitare la retrocessione in seconda serie cinese. La squadra dopo il pareggio per 3-3 contro l’Henan Jianye ha salutato matematicamente la Serie A cinese con un turno d’anticipo sulla fine del campionato. Arrivato quando la squadra era penultima con 14 punti in 20 gare, l’ex tecnico di Parma e Bologna ha conquistato appena sette punti in nove gare non riuscendo a risollevare le sorti del club. Un’avventura amara, quella cinese, per Donadoni il cui futuro adesso potrebbe essere messo in discussione.