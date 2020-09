Locatelli: "Un sogno essere accostato alla Juve. Tonali? Se arriva al Milan significa che se lo merita"

Intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia, Manuel Locatelli, ex centrocampista rossonero ora al Sassuolo, ha commentato così l'arrivo di Tonali al Milan e le voci sull'interesse della Juventus nei suoi confronti: "Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Auguro il meglio a Tonali, se arriva in rossonero significa che se lo merita. Per quanto riguarda me, Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus" riporta tuttomercatoweb.com.