Lodetti: "Al Milan paga sempre l'allenatore. Tutti questi cambiamenti non fanno bene alla società"

Ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex rossonero Giovanni Lodetti ha commentato così il momento del Milan: "Fanno sempre pagare l'allenatore, ma con una grande squadra a disposizione anche il mister lavora meglio. Il problema è che non tutti i grandi giocatori vengono volentieri adesso a Milano. Rangnick? Bisogna vedere se lui e il suo staff conoscono bene il nostro calcio. Maldini? E' un simbolo per il Milan e a livello mondiale, ma bisognerà vedere che decisioni verranno prese. Tutti questi cambiamenti così rapidi non fanno bene alla società".