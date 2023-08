Lugano, esordio nella seconda squadra dell'ex Milan Pseftis

Oggi alle 13:49

Arrivato al Lugano alcune settimane fa, Fotis Pseftis (20) ha avuto modo di debuttare con la sua nuova squadra ieri pomeriggio. Pareggio esterno per 1-1 sul campo dello Zurigo U21 nella terza divisione elvetica, con spazio anche per il centravanti italo-kosovaro Rilind Nivokazi (23), cresciuto nell'Atalanta e nazionale azzurro sino al 2017.

Estremo difensore originario di Atene, dopo aver completato la propria formazione fra il PAS Giannina e l'Asteras Tripolis, nel 2020 Pseftis si è trasferito al Milan, dove ha collezionato 24 presenze fra under 18 e Primavera. Per i prossimi due anni giocherà in Svizzera.