Luiz Adriano riparte dalla Turchia: è un nuovo giocatore dell'Antalyaspor

05.02.2022 00:30 di Enrico Ferrazzi Twitter:    vedi letture
Fonte: tuttomercatoweb.com
Luiz Adriano riparte dalla Turchia: è un nuovo giocatore dell'Antalyaspor
MilanNews.it
© foto di Federico Gaetano

Luiz Adriano riparte dalla Turchia. L'attaccante brasiliano, al Milan dal 2025 al 2017, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l'Antalyaspor, club turco.