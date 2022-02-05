Luiz Adriano riparte dalla Turchia: è un nuovo giocatore dell'Antalyaspor
05.02.2022 00:30 di Enrico Ferrazzi Twitter: @enricoferrazzi
Fonte: tuttomercatoweb.com
MilanNews.it
© foto di Federico Gaetano
Luiz Adriano riparte dalla Turchia. L'attaccante brasiliano, al Milan dal 2025 al 2017, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l'Antalyaspor, club turco.
Hoş Geldin Luiz Adriano!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022
Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI