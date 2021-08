M. Simone su Adli: "Giocatore moderno che può adattarsi a tutti i ruoli del centrocampo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marco Simone ha commentato così le caratteristiche tecniche di Yacine Adli: "È un giocatore moderno, box to box. Parte da dietro e lo trovi in attacco: ha ottime qualità offensive, gli appartengono i colpi del trequartista. Ha lo spunto, l’ultimo passaggio, sa essere presente in area. Per le qualità che ha dico che può adattarsi a tutti i ruoli del centrocampo e giocare sempre ad alto livello. Ha la stessa capacità di costruzione di Tonali e Bennacer, ma maggiore proiezione offensiva. Può migliorare nel fisico magari, ma ha già una buonissima struttura. Si vede anche nei contrasti: non ha mai paura di lanciarsi. Un segnale di grande personalità".