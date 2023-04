Maccarone sul Milan: "Grande partita a Napoli. Empoli squadra rognosa"

“Al Milan sono cresciuto, ho imparato tanto. Ad Empoli ho giocato più anni della mia carriera, sono molto legato alla città e ai suoi tifosi. È sempre una partita particolare”. Così a Tuttomercatoweb Massimo Maccarone , doppio ex di Milan ed Empoli e oggi allenatore del Ghiviborgo.

Sulla carta non c’è storia…

“L’Empoli è sempre una squadra rognosa, ha una classifica abbastanza comoda e un allenatore molto bravo oltre a giovani interessanti. Il Milan viene da una bella vittoria contro il Napoli, il morale sarà alto”.

0-4 al Maradona. Poco Napoli o tanto Milan?

“Il Milan ha fatto una grande partita. Il Napoli ha chiuso il campionato da tempo e per questo ha meno motivazioni. Poi perdere in casa davanti alla propria gente non è mai bello”.