Maini su Milan-Parma: "Rossoneri favoriti, ma non sarà una gara scontata"

Il doppio ex Giampiero Maini, ai microfoni di parmalive.com, ha parlato così della sfida di domenica a San Siro tra Milan e Parma: "Il Milan ha i favori del pronostico, ma non sarà una gara scontata. Del resto i rossoneri stanno vivendo un momento non facile sotto l'aspetto degli infortuni. Secondo me il Milan dovrà stare molto attento, perché il Parma è molto ben organizzato: soprattutto fuori casa può mettere in difficoltà chiunque. Mi aspetto una partita bella e avvincente".