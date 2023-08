Man.United, Dalot sull'esperienza al Milan: "Uno degli step più importanti della mia carriera"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali del Manchester United, Diogo Dalot, terzino dei Red Devils, ha parlato così della sua esperienza al Milan: "Penso che sia stato probabilmente uno degli step più importanti della mia carriera fino ad ora. È stato fantastico giocare per un club come il Milan. La sensazione di giocare di nuovo ogni tre giorni mi ha ridato la giusta fiducia, il focus giusto per essere pronto per la stagione successiva.

È stato molto importante per me, ho conosciuto grandi persone che mi hanno aiutato ad essere più consapevole dei miei mezzi durante la stagione. Maldini è stato uno di loro sicuramente, insieme all’allenatore con cui mi sono relazionato molto bene e ovviamente anche i compagni di squadra erano fantastici".