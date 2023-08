Man.United, Dalot: "Un piacere giocare con Ibra. Al Milan mi ha dimostrato che..."

Diogo Dalot, terzino del Manchester United, durante la sua esperienza al Milan ha giocato insieme a Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sullo svedese rilasciate ai canali ufficiali dei Red Devils: "Quando giochi con grandi calciatori la vedo come un’esperienza per me, qualcosa di importante per la mia carriera da calciatore e per la mia vita personale. Zlatan ha quel carattere, quella mentalità che tutti conoscono.

Lui sa quando bisogna lavorare, quando si può scherzare, quando è il tempo di fare qualsiasi cosa. Mi ha dimostrato, soprattutto quando ero insieme a lui a Milano, che il duro lavoro è la cosa che ti porterà più avanti di tutte ed è stato davvero un piacere giocare con lui".