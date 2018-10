Massaro: "Con il cambio di proprietà e l'arrivo Higuain, il Milan è competitivo per i primi posti"

L'ex rossonero Daniele Massaro ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24: "La prova di ieri del Milan è stata di orgoglio e di carattere. Ci sono stati episodi che in altri momenti la squadra avrebbe sofferto, come i 2 gol presi e i 10 minuti di sofferenza. Nonostante una grande Samp, il Milan ha fatto bene con un modulo nuovo che ha dato i suoi frutti. Con il cambio di proprietà e l'arrivo Higuain, il Milan è competitivo per i primi posti. La proprietà è solida ed è solo all'inizio di un progetto lungo. Lo scorso anno il Milan era lontano dalle tre dietro la Juve. Quest'anno no, non vedo tanta differenza tra il Milan e le altre che lottano per la Champions".