Matri: "A Sassuolo non è andata come volevo. Punto i cento gol in A"

Alessandro Matri, attaccante del Brescia, ha parlato in conferenza stampa, commentando così il suo addio al Sassuolo: "Vengo da anni un po' annebbiati: le prestazioni e le presenze hanno detto questo e da parte mia non c'è stata la capacità di conquistarmi un posto da titolare. Sono state fatte scelte tecniche differenti. Gli ultimi 3 anni non sono andati come mi aspettavo, anche se non ho fatto male. Adesso vorrei concludere bene la carriera e raggiungere quota 100 gol in serie A".