Matri: "In un Milan senza Maldini, Tonali e Ibrahimovic aumentano le responsabilità di Pioli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato così del Milan dagli studi di DAZN in occasione della presentazione del calendario di Serie A 2023/2024: "Milan senza Maldini, Tonali e Ibrahimovic? Aumentano le responsabilità per Pioli, sono andate via la colonna e l'anima della squadra. Maldini stesso può dare un'impronta e delle sicurezze. Anche la sola presenza di un giocatore storico fa, saranno tre assenze importanti e sono curioso di capire come reagirà la squadra".