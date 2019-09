Maxi Lopez: "Voglio essere un punto di riferimento per il Crotone"

Intervistato da Sky Sport il centravanti Maxi Lopez ha parlato del suo arrivo al Crotone e della sfida a distanza con il connazionale German Denis che ha sposato la causa della Reggina in Serie C: “Quando i dirigenti ti cercano con insistenza e ti dimostrano che ti vogliono così tanto non si può dire no. C’è tanto da fare, da costruire qui e il progetto mi è piaciuto subito e credo che sia stata la scelta migliore per me per ripartire. Tornare in Italia è sempre bello perché qui mi sento a casa. - continua Lopez – Con Denis sarà una bella sfida, è un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. Obiettivi? Voglio dimostrare a me stesso e a tutti che posso essere un punto di riferimento per questa squadra”.