Mbaye Niang sbarca ad Empoli: l'attaccante ieri è arrivato in città

Ieri è stata la giornata del ritorno in Italia di Mbaye Niang, centravanti senegalese che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia dell'Adana Demirspor con il suo vecchio compagno al Milan Mario Balotelli.

Stando a quanto riportato dalla redazione di TMW, l'ex rossonero ieri è approdato ad Empoli per svolgere le visite mediche di rito con i toscani per poi firmare un contratto fino a giugno con opzione automatica di rinnovo per la stagione 2024/2025 qualora la formazione di Davide Nicola si dovesse salvare. In tutto questo, per liberare Niang dall'Adana Demirspor l'Empoli ha versato nelle casse del clu turco 200mila euro.