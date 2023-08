Menez, che sfortuna: si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Jeremy Menez, giocatore del Bari per questa stagione, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la prima partita ufficiale, l'esordio in B venerdì sera contro il Palermo in casa. L'ex rossonero starà ora fuori per mesi e dovrà operarsi. Sui social del club pugliese il messaggio di Menez: "Tornerò più forte di prima".