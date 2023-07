Menez: "Non dimenticherò mai il gol al Parma quando ero al Milan"

Jeremy Menez, nuovo giocatore del Bari che in carriera ha indossato anche le maglie di Milan, Roma e Reggina, ha dichiarato: "L’Italia è il mio secondo paese. Ma non voglio vivere di ricordi. Anche se non dimenticherò mai il gol al Parma, quando ero al Milan. Il percorso di un calciatore è fatto di cose buone e di errori, tutto aiuta a crescere. Se fossi alle prime armi, mi ripeterei che è una gran fortuna giocare al calcio. Mi sento fortunato" le parole dell'attaccante francese riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.