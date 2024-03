Messias e il gol in Champions all'Atl.Madrid: "Se dico che Ibra si è commosso mi uccide..."

Dalle colonne de la Repubblica, Junior Messias ha parlato del gol più importante della sua carriera, ovvero quello segnato col Milan all'Atletico Madrid: "Al Metropolitano, uno stadio che è un gioiello. Se non vincevamo, eravamo fuori: entrai al 78’, segnai di testa a tre minuti dalla fine. Saltai due avversari e allargai verso Theo Hernandez che la diede in profondità per l’inserimento di Kessié e sul cross mi feci trovare al posto giusto. Ricorderò quel gol per tutta la vita e non lo dimenticheranno anche i milanisti. A fine gara piangevo: dall’Uisp al gol decisivo in Champions, un sogno!

Mi è venuto ad abbracciare Ibrahimovic: 'Non fare così, altrimenti piango anch’io'. Ma non diciamo che Ibra era commosso altrimenti mi uccide… Chi non lo conosce non può immaginare che personaggio straordinario sia. Grande umanità e incredibile simpatia", le dichiarazioni del jolly oggi in forza al Genoa.