Messias: "Gilardino persona bravissima. Credo che ora inizi il mio campionato"

"Al mio arrivo ho parlato con Gilardino, una persona bravissima, e gli ho detto che ero venuto qui perché desideravo tornare a giocare con la gioia addosso". Parla così Junior Messias, attaccante del Genoa arrivato dal Milan, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’inizio non è stato semplice. Ho faticato per colpa di un infortunio, poi c’è stata una ricaduta, ma sono stato bravo mentalmente a non mollare. Credo che il mio campionato inizi adesso".

Lei e Gilardino siete stati milanisti e ora siete genoani.

"In questi primi cinque mesi mi sono praticamente sempre allenato da solo. La molla per superare questo momento è stata l’entusiasmo della piazza, un numero record di abbonati, un entusiasmo pazzesco. Non che in rossonero mancasse, là ero al... top del top. Ma al Milan giocavo per non sbagliare, perché se commetti errori la gente ti critica, e io sono stato molto criticato. Ma mi fa piacere che oggi, quando incontro qualche tifoso milanista, mi ringrazia. Il mio lavoro alla fine è stato apprezzato. Ma volevo tornare a essere il giocatore di Crotone e pensavo che il Genoa potesse aiutarmi in tal senso. Avere la testa libera, fare le cose in modo naturale".