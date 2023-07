Meteora al Milan, Halilovic torna in Eredivisie. Il croato va al Fortuna Sittard

Alen Halilovic è un nuovo giocatore del Fortuna Sittard, accordo di un anno con opzione sul secondo. Meteora del Milan (3 presenze nel 2018), il centrocampista croato è reduce dall'esperienza in patria, al Rijeka, dal quale si è svincolato il 1° luglio. 27 anni, ha già giocato in passato in Olanda avendo vestito la maglia dell'Heerenveen nella stagione 2019/20.