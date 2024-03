Mezza Premier League segue Brahim Diaz: due club in pole

Definitivamente esploso al Milan, Brahim Diaz sta mettendo in mostra tutte le sue qualità anche in maglia Real Madrid, ed i numeri registrati fino ad ora in stagione lo dimostrano ampiamente.

A fronte dell'ottimo rendimento che sta avendo in patria, il trequartista classe 1999 avrebbe attirato a sé l'attenzione di mezza Premier League. Arsenal, Chelsea e Tottenham già da tempo hanno mostrato interesse per l'ex Manchester City, ma stando a quanto riportato dal portale HITC Liverpool e Manchester United in estate faranno un tentativo per Brahim Diaz, ma è possibile che resterà soltanto uno sforzo invano, considerato il fatto che la volontà dell'ispano-marocchino è quella di rimanere al Real Madrid, salvo offerte davvero fuori dal mercato.