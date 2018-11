Mihajlovic su Donnarumma: "L'ho fatto esordire perchè se lo meritava, ha grandi qualità"

Sinisa Mihajlovic, ex tecnico del Milan, ha parlato a margine del convegno International Combined Meeting a Genova. Ecco le sue parole a tuttomercatoweb.com su Gigio Donnarumma: "Donnarumma ha peggiorato il proprio rendimento? E' sempre un ragazzino e dobbiamo pensare e fare i conti anche con tutte le pressioni che ha avuto in questi anni. Ha cominciato a 16 anni e non è così facile. Ha grandi qualità. Non è merito mio, è lui che è andato in porta perché se lo meritava. E' vero che bisogna avere coraggio a fare una scelta di questo tipo, ma io non ho mai fatto una scelta guardando all'età ma solo alla qualità che potevano esprimere i giocatori in un determinato momento".