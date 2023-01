Milan, anche alcuni big sono in difficoltà. Sacchi: "A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo momento, alcuni titolarissimi del Milan non stanno rendendo come tutti si aspettano. Su questo tema, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha le idee molto chiare, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Io dico sempre: devi usare la persuasione, e se non riesci la percussione. A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato. Chi è intelligente capisce, e Pioli sa con chi può funzionare una scossa... Ricordiamoci che il calcio è nato come uno sport di squadra offensivo: pensare che basti difendersi e che il singolo risolva tutto è un errore. Squadra che vince si cambia, eccome: è quando una cosa funziona che va corretta".