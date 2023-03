Milan, il consiglio di Nesta verso il Tottenham: "Attaccherei più che fare barricate"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del match di domani del Milan in casa del Tottenham: "Tutti dietro? Da ex difensore mi trovo in realtà a sostenere l’esatto opposto. Direi di non difendersi come primo obiettivo ma di provare a fare un gol. Attaccherei più che fare barricate, del resto le caratteristiche del Milan sono queste.