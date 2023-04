MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa sera a San Siro sono presenti anche due grandissimi ex giocatori rossoneri per assistere dal vivo al match di Champions League tra Milan e Napoli: in tribuna, ci sono infatti Andriy Shevchenko e Roberto Donadoni, che sono seduti nella fila davanti a quella di Paolo Maldini e Frederic Massara.