Secondo i dati Opta Andrea Petagna – esordio in Serie A con il Milan nell’agosto 2013, contro il Verona – è andato in gol nell’ultima sfida di campionato contro il Milan a San Siro (dicembre 2018): l’attaccante della SPAL non è mai andato in rete in due trasferte di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato.