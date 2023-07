Milan su Reijnders e Musah, Albertini: "Sta nascendo una squadra più muscolare ed europea"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di due obiettivi di mercato del Milan per la mediana, cioè Reijnders e Musah. Ecco le sue parole: "Ho l’impressione che stia nascendo una squadra più muscolare, più europea se vogliamo. Reijnders ha buoni numeri e può essere l’uomo giusto per ripartire, ricordiamoci che per un po’ mancherà anche Bennacer...

Musah? ia lui che Reijnders arrivano da due campionati dove si gioca un calcio molto propositivo. Il Milan di Pioli in questi anni ha dimostrato di saper giocare e di divertirsi, vedo un filo conduttore nella strategia della società. E vedo soprattutto un Pioli davvero più coinvolto: ho l’impressione che mai come in questo mercato l’allenatore possa essere determinante nella scelta degli obiettivi".