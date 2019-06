Mirabelli: “Immenso rispetto per Totti, lascia la Roma con la morte nel cuore”

Intervenuto su Twitter, Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, ha voluto commentare l’addio di Totti alla Roma, queste le sue parole: “Immenso rispetto per un campione come Francesco Totti. Per legarsi alla Roma da giocatore ha rinunciato a offerte e a una carriera diversa. Da dirigente lascia con la morte nel cuore. Totti, anche per questo, merita rispetto”. Questo il suo tweet:

