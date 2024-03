Mirabelli in vista di Fiorentina-Milan: "Sarà una sfida aperta. Non mancherà lo spettacolo"

Intercettato dai microfoni di Radio Firenze Viola, l'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, oggi responsabile dell'Area tecnica del Padova, ha parlato delle sue sensazioni in vista della sfida in programma sabato sera al Franchi di Firenze fra i rossoneri di Stefano Pioli e la Fiorentina di VIncenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni.

"Per la Fiorentina è l’ultima chance di raggiungere l’Europa? Sì. Per tanti motivi sarà un match molto emotivo. Poi si passa al campo, dove la Fiorentina vedrà se ha ancora speranze per centrare l’Europa League. Sarà una sfida aperta, il Milan vive un buon momento e sono due squadre allenate benissimo. Non mancherà lo spettacolo ma sarà fondamentale per la Fiorentina se vorrà ambire a qualcosa di diverso”.