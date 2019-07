MN - A. Colombo: "Mercato a centrocampo? Si fanno tanti nomi importanti"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Angelo Colombo ha dichiarato sul centrocampo del Milan: "È un reparto importantissimo, credo sia quello più importante di una squadra. Lega la difesa con l’attacco, è fondamentale. Si fanno tanti nomi importanti, ma in passato - anche recente - abbiamo visto giocatori affermati che hanno fallito e calciatori meno conosciuti che sono esplosi. Dipende molto anche dalla società, da come vengono accolti e come loro si integrano con tutto il sistema".