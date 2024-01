MN - Albertosi sul Milan: "Crisi alle spalle? Sì, ora c’è più convinzione e voglia di far bene"

L'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, intervistato da Milannews.it, ha parlato così del momento del Milan di Stefano Pioli:

Il Milan attuale ha definitivamente abbandonato gli spauracchi della crisi autunnale?

“Secondo me sì. Ora è tutto un altro Milan. C’è più convinzione, più voglia di far bene, di consolidare il posto in Champions. Inoltre, se dobbiamo dire le cose come stanno, i rossoneri avevano il girone europeo più impegnativo quest’anno: anche a livello mentale, sono state investite più energie”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Diavolo?

“Secondo me la qualificazione in Champions è più che sufficiente. Non c’è da dare nulla per scontato nell’attuale campionato. Il livello si è alzato, si gioca praticamente sempre. L’Europa League? Non diamo per scontato che il Milan debba essere la favorita numero uno a tutti i costi. Ci sono squadre molto competitive anche lì. Bisogna analizzare i fattori per quello che realmente sono”.