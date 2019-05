MN - Antonini: "Ripartire da Maldini sarebbe importante. Panchina? Giampaolo è il profilo perfetto per il Milan"

Queste le parole rilasciate da Luca Antonini, ex terzino rossonero, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul momento: "Siamo al 3.0, però se rimanesse Maldini si ripartirebbe da una certezza, quindi sarebbe diverso rispetto alle ultime rivoluzioni".

Sul progetto giovani: "Anche in Italia ci sono giocatori forti. Prendere giovani che giocano già in grandi club non è facile perchè costano tanto, quindi bisogna guardare a giovani che non si sono ancora affermati, ma che hanno grandi potenzialità".

Sul futuro della panchina: "In Italia ci sono grandi allenatore e tanti giovani stanno crescendo in Serie A. Per me il profilo perfetto per il Milan è Giampaolo. E' un grande lavoratore, fa un bel calcio e alla Samp ha dimostrato di saper crescere i giovani. Credo che sia il profilo perfetto per il Milan. Anche De Zerbi ha dimostrato di saperci fare con i giovani".

Su Gattuso: "Ha dimostrato ancora una volta che tipo di uomo è. E' partito con questa squadra da una situazione brutta e ha chiuso ad un solo punto dalla Champions. Ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore, ha dato un gioco al Milan. Voto? Assolutamente 10, al professionista e all'uomo".

Sul nuovo allenatore: "Credo che serva dare un progetto al nuovo allenatore e tenerlo per almeno due o tre stagioni. Gazidis, all'Arsenal, ha avuto sempre Wenger in panchina quindi è abituato ad avere lo stesso tecnico per diversi anni. La mentalità di questa proprietà credo sia diversa da quella italiana".