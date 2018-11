MN - Costacurta: "Il ritorno al Milan di Ibra limiterebbe alcuni giocatori. Infortuni? E' un grosso problema per Gattuso"

A margine dell'evento in Lega "Un rosso alla violenza" contro la violenza sulle donne, Alessandro Costacurta ha parlato così a Milannews.it del Milan e del possibile ritorno di Ibrahimovic: "Tanti infortuni? Sono cose che capitano, c'è anche un po' si sfortuna. Spiace perchè rischia di non poter lottare alla pari con le altre. E' un grosso problema per Rino, ma credo che questa situazione lo aiuterà a crescere. Ibra al Milan? Limiterebbe alcuni giocatori che sono lì per crescere. Personalmente direi di no al suo ritorno, però è chiaro che se tornasse l'Ibra di qualche anno non aiuterebbe solo il Milan, ma anche tutto il calcio italiano".