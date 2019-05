MN - Cuoghi: "L'assenza di Paquetà si sentirà. Calhanoglu regista? Se ha i tempi giusti, può farlo"

Stefano Cuoghi, ex rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Sull'assenza di Paquetà: "La sua assenza si sentirà sicuramente. Da quando è arrivato ha fatto grandi prestazioni. E' un giocatore molto importante, ma anche i viola avranno delle assenze importanti come Pezzella e Veretout".

Su Calhanoglu regista: "Bisognerebbe provarlo in allenamento e capire se ha i tempi per giocare in quel ruolo. La tecnica ce l'ha, è solo una questione di tempi. Se ha i tempi giusti, può fare quel ruolo senza problemi".

Sul momento del Milan: "Non è in un momento semplice, ma ha vinto l'ultima partita contro il Bologna e non era facile. A Firenze sarà difficile, anche perchè si troverà di fronte Montella che è stato esonerato dal Milan e al suo posto è arrivato Gattuso. Sarò un match complicato".