MN - Galliani e il nuovo ruolo di Ibra: "Chiedete a Furlani, io cosa c'entro? Io ormai sono solo un tifoso del Milan"

Adriano Galliani, ad del Monza, è stato intervistato da Milannews.it fuori dagli uffici della Lega Serie A in occasione dell'Assemblea odierna. All'ex dirigente rossonero è stata fatta una domanda anche su Zlatan Ibrahimovic e il suo nuovo ruolo. Ecco le sue brevi dichiarazioni sul tema: "Ibrahimovic è mio amico. Chiedete a Furlani, io cosa c'entro? Io ormai sono rimasto solo un tifoso del Milan".

Ieri a Empoli è arrivata la prima vittoria del Milan con Zlatan Ibrahimovic in tribuna da quando è stato nominato nuovo Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi. Lo svedese ha viaggiato con la squadra ed è rimasto al suo fianco per tutta la trasferta in terra toscana.