MN - Laursen esalta Kjaer: "E' fortissimo, è un vero leader"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Martin Laursen, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole sul suo connazionale Simon Kjaer: "Se mi aspettavo un simile impatto sul Milan da parte di Kjaer? Me l’aspettavo. Lui è fortissimo. È un leader che chiede molto da sè e dalla squadra. Guardate tutte le partite del Milan: è sempre lui che parla, fa il cerchio e pronuncia ia il discorso motivazionale. Ha fatto due grandi partite contro il Napoli nei quarti. Dopo il grave infortunio, è tornato ai livelli di prima. Inoltre ha grandissima esperienza e intende dare il massimo di se stesso in questi ultimi anni di carriera che gli restano. Se mi ha chiesto qualche consiglio sul Milan? No, non mi ha chiesto consigli sul Milan. Ma non c’è bisogno. È un leader di suo. Ci sentivamo di più quando militava nel Siviglia".

