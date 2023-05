MN - Laursen: "Maldini è il Milan. Sapevo per certo che non voleva fare l’allenatore"

MilanNews.it

Ai microfoni di Milannews.it, l'ex difensore rossonero Martin Laursen ha parlato così di Paolo Maldini e il suo ruolo da dirigente: "Se mi aspettavo Maldini dirigente? Si e no. Sapevo per certo che non voleva fare l’allenatore, me lo aveva detto una volta lui. Paolo però è il Milan. Quando si parla di Milan, si parla di Maldini. È inevitabile che sia finita così”.

