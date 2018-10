MN - Pancaro: “Maldini? È rientrato a casa sua, sarà un valore aggiunto incalcolabile per il Milan”

In merito al ritorno al Milan di Paolo Maldini, l’ex rossonero Giuseppe Pancaro ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: “Era assurdo che fosse fuori dall'universo calcio, ma questo ormai è il passato. È rientrato dove voleva rientrare, a casa sua, e ora sarà un valore aggiunto incalcolabile per il club. Porta conoscenza, serietà, integrità morale. In poche parole, una garanzia per il futuro del Milan".