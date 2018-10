MN - Pancaro sul derby: “Partita che sfugge da ogni pronostico, sia Milan che Inter ci arrivano in ottime condizioni”

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato così a Milannews.it del derby di domenica sera tra Inter e Milan: “Sia Milan che Inter giungono a questo derby in ottime condizioni, direi davvero molto bene. I nerazzurri poi hanno una serie aperta di sei vittorie consecutive, alle quali il Milan ha risposto con una grande settimana pre-sosta con tre successi in altrettante gare. C'è equilibrio complessivo. Il derby è la partita per eccellenza. La sentono tutti, è diversa. Sfugge da ogni pronostico. Sono gare talmente importanti che poi vengono decise da episodi, non esistono i segreti. La differenza la faranno i dettagli e la preparazione dei tecnici”.